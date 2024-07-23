Не буде так, що галочки поставлять і всім автоматично розішлють, — Міноборони про штрафи за невчасне оновлення даних

У Міноборони заявили, що була мета спонукати людей «зачекінитися», а «не всіх підвести під штраф».

Речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін повідомив, що не буде так, що всім поставлять галочки і автоматично розішлють штрафи за не оновлення військово-облікових даних. Про це він сказав у коментарі «Радіо Свобода».

«Спочатку треба виявити правопорушення. Якщо вдалося виявити правопорушника - затримати та доправити для складання протоколу. Якщо не вдалося - викликати повісткою для оновлення даних або рекомендованим листом з метою складення протоколу. Скласти постанову з правопорушником або без нього, вручити під розпис або направити постанову... Це цілий процес», - пояснив Дмитро Лазуткін.

За його словами, мета була – оновити свої дати, спонукати людей «зачекінитися», «вказати свій телефон і місце проживання, актуальне, а не всіх підвести під штраф».

Раніше «Судово-юридична газета» повідомляла, що у військовозобов’язаних, які оновили дані в строк до 16 липня, буде спеціальна позначка у застосунку Резерв+. Це потрібно, аби відсіяти тих, хто оновив дані вчасно.

Також ми детально описували порядок арешту рахунків та стягнення майна.

Додамо, ухилянти не зможуть перереєструвати авто, якщо перебувають в розшуку чи мають борги за штрафами ТЦК.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.