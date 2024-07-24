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Прокурора звільнили за те, що він пішов з роботи і більше не повернувся

07:45, 24 липня 2024
Причина дивної поведінки прокурора столичної прокуратури залишилася невідомою
Прокурора звільнили за те, що він пішов з роботи і більше не повернувся
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Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів (КДКП) 19 липня 2024 року звільнила прокурора Володимира В. з посади прокурора Голосіївської окружної прокуратури міста Києва.

Як зазначено у дисциплінарній скарзі керівника Голосіївської окружної прокуратури столиці Олега Халіна, з 5 березня 2024 року прокурор Володимир В. перестав з’являтися на роботі.

При цьому, якщо з 23 січня по 4 березня, з 20 по 24 березня, з 25 по 29 березня та з 4 по 7 квітня на Володимира В. ще відкривалися «лікарняні», то в інші дні Володимир В. не приходив на роботу з невідомих причин, про що й були складені відповідні акти.

Про причини тривалої відсутності на роботі Володимир В. жодного разу своєму керівництву не повідомив, на телефонні дзвінки прокурор також не відповідав.

Спроба фізично відшукати Володимира В. не дала результату, оскільки виявилося, що прокурор не перебуває за місцем свого проживання.  

При цьому з’ясувалося, що час від часу Володимир В. з’являється у мережі в месенджерах, однак на відповідні повідомлення колег на відповідає.

А вже після отримання КДКП скарги на Володимира В., прокурор не скористався своїм правом надати пояснення.

Дослідивши матеріали дисциплінарної скарги, КДКП зазначила, що прокурор Володимир В. жодного разу не повідомив керівництву про причину своєї відсутності на робочому місці.

Відповідно, Володимир В. самоусунувся від виконання службових обов’язків прокурора.

Відсутність Володимира В. на робочому місці без поважних причин є порушенням правил внутрішнього службового розпорядку.

Порушення Володимиром В. трудової дисципліни, тобто прогули, мають грубий і системний характер.

Через це комісія застосувала до Володимира В. максимально можливе дисциплінарне стягнення – звільнення з посади в органах прокуратури. 

Автор В’ячеслав Хрипун

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