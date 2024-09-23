Прокурор під час обшуку вилучив у підприємця 4,2 млн грн, забрав їх собі і зник з прокуратури

Київський прокурор під час обшуку вилучив у бізнесмена 4,2 млн і після цього він перестав ходити на роботу.

Київський прокурор провів обшук у бізнесмена і вилучив 4,2 млн грн. Після цього він забрав їх собі і зник з робочого місця. Про це розповіли у Державному бюро розслідувань.

Так, працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно прокурора однієї з районних окружних прокуратур Києва. Обвинувальний акт направлено до суду.

«Він привласнив мільйони грошей, вилучених під час слідчих дій. У серпні 2023 року прокурор здійснював нагляд у кримінальному провадженні щодо приватного підприємства. Під час обшуків він вилучив у комерсанта 4 млн 242 тис. у різній валюті в гривневому еквіваленті.

Однак, замість передачі грошей на належне збереження, прокурор забрав їх собі. Після цього він перестав ходити на роботу та не з’являвся за адресою, вказаною як фактичне місце проживання» - зазначили у ДБР.

Фігурант обвинувачується у зловживанні службовим становищем при заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України). Він звільнений із органів прокуратури.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів (КДКП) 19 липня 2024 року звільнила прокурора Володимира В. з посади прокурора Голосіївської окружної прокуратури міста Києва.

Як зазначено у дисциплінарній скарзі керівника Голосіївської окружної прокуратури столиці , з 5 березня 2024 року прокурор Володимир В. перестав з’являтися на роботі. При цьому, якщо з 23 січня по 4 березня, з 20 по 24 березня, з 25 по 29 березня та з 4 по 7 квітня на Володимира В. ще відкривалися «лікарняні», то в інші дні Володимир В. не приходив на роботу з невідомих причин, про що й були складені відповідні акти.

Про причини тривалої відсутності на роботі Володимир В. жодного разу своєму керівництву не повідомив, на телефонні дзвінки прокурор також не відповідав.

Спроба фізично відшукати Володимира В. не дала результату, оскільки виявилося, що прокурор не перебуває за місцем свого проживання.

При цьому з’ясувалося, що час від часу Володимир В. з’являється у мережі в месенджерах, однак на відповідні повідомлення колег на відповідає.

Автор: Наталя Мамченко

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