На розмінованих ділянках Миколаївщини виявили небезпечні елементи в ґрунті

Військові екологи виявили забруднення ґрунтів важкими металами на розмінованій Миколаївщині.

Джерело фото: mil.gov.ua

Фахівці Міністерства оборони України провели обстеження забрудненості ґрунтів на трьох ділянках Миколаївської області, які були розміновані після обстрілів та окупації. Дослідження відбулося в околицях міста Снігурівка та в районі села Киселівка Первомайської селищної громади. Про це повідомили в Міноборони.

Проби ґрунту були відібрані в місцях з найбільшими пошкодженнями, а для точного визначення координат фахівці використовували геодезичний GPS-приймач GNSS HiPer SR. Експрес-аналіз на наявність важких металів проводився за допомогою методу рентгенофлуоресцентної спектроскопії та приладу ProSpektor-3.

Виявлені елементи включають стронцій, цирконій, залізо, калій, кальцій, титан, магній, барій та інші хімічні елементи. Більш детальний аналіз зразків буде проведено в лабораторії Центру досконалості протимінної діяльності та екологічної безпеки.

Начальник Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки, полковник Руслан Берегуля, зазначив, що дослідження проводяться за рішенням Національного органу з питань протимінної діяльності, затвердженого прем'єр-міністром України. Він додав, що на основі отриманих результатів Кабінет Міністрів розробить рекомендації щодо безпечного використання розмінованих земель в агропромисловому комплексі.

У дослідженнях беруть участь представники Національної академії наук України, Мінагрополітики, Міндовкілля, ДСНС та інших центральних органів виконавчої влади. Проби ґрунту планується також взяти у Херсонській, Харківській, Сумській та Чернігівській областях.

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