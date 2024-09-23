Практика судів
  1. В Україні

На розмінованих ділянках Миколаївщини виявили небезпечні елементи в ґрунті

17:42, 23 вересня 2024
Військові екологи виявили забруднення ґрунтів важкими металами на розмінованій Миколаївщині.
На розмінованих ділянках Миколаївщини виявили небезпечні елементи в ґрунті
Джерело фото: mil.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Фахівці Міністерства оборони України провели обстеження забрудненості ґрунтів на трьох ділянках Миколаївської області, які були розміновані після обстрілів та окупації. Дослідження відбулося в околицях міста Снігурівка та в районі села Киселівка Первомайської селищної громади. Про це повідомили в Міноборони.

Проби ґрунту були відібрані в місцях з найбільшими пошкодженнями, а для точного визначення координат фахівці використовували геодезичний GPS-приймач GNSS HiPer SR. Експрес-аналіз на наявність важких металів проводився за допомогою методу рентгенофлуоресцентної спектроскопії та приладу ProSpektor-3.

Виявлені елементи включають стронцій, цирконій, залізо, калій, кальцій, титан, магній, барій та інші хімічні елементи. Більш детальний аналіз зразків буде проведено в лабораторії Центру досконалості протимінної діяльності та екологічної безпеки.

Начальник Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки, полковник Руслан Берегуля, зазначив, що дослідження проводяться за рішенням Національного органу з питань протимінної діяльності, затвердженого прем'єр-міністром України. Він додав, що на основі отриманих результатів Кабінет Міністрів розробить рекомендації щодо безпечного використання розмінованих земель в агропромисловому комплексі.

У дослідженнях беруть участь представники Національної академії наук України, Мінагрополітики, Міндовкілля, ДСНС та інших центральних органів виконавчої влади. Проби ґрунту планується також взяти у Херсонській, Харківській, Сумській та Чернігівській областях.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Розмір суддівської винагороди в судах першої інстанції у Верховній Раді охарактеризували як катастрофу

У парламенті повідомили, що розмір суддівської винагороди в судах першої інстанції вже не задовольняє потреби суддів.

Мобілізація обмежено придатних до 25 років офіційно зупинилася – народний депутат

Однак директива про зупинку мобілізації до 25 років не опубліковано.

Чоловіки віком 50-60 років можуть бути мобілізованими лише за окремим мобілізаційним розпорядженням – Гончаренко про нову директиву

Народний депутат Олексій Гончаренко стверджує, що нова директива дозволяє мобілізацію чоловіків до 50 років, а старше – лише за окремим розпорядженням.

Привабливість професії судді першої інстанції з точки зору заробітної плати програє навіть державному сектору – ВККС

У ВККС розмірковують, як зробити добір на посади суддів судів першої інстанції привабливим для юристів-професіоналів.

Потрібно прийняти закон, щоб зі зростанням прожиткового мінімуму зарплати не зростали – Мінсоцполітики пояснило, чому в проекті бюджету «заморозили» прожитковий мінімум

Міністр соцполітики Оксана Жолнович закликала депутатів повернутися до законопроекту, яким планується відв'язати «мінімалку» від прожиткового мінімуму та запровадити оподаткування для домогосподарств.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Лариса Кулеша
    Лариса Кулеша
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Тетяна Шейко
    Тетяна Шейко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Наталія Баргаміна
    Наталія Баргаміна
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду
  • Володимир Гребенюк
    Володимир Гребенюк
    суддя Подільського районного суду міста Києва