На разминированных участках Николаевщины обнаружили опасные элементы в почве

Военные экологи обнаружили загрязнение почв тяжелыми металлами на разминированной Николаевщине.

Источник фото: mil.gov.ua

Специалисты Министерства обороны Украины провели обследование загрязненности почв на трех участках Николаевской области, которые были разминированы после обстрелов и оккупации. Исследование состоялось в окрестностях города Снигиревка и в районе села Киселевка Первомайской поселковой общины. Об этом сообщили в Минобороны.

Пробы грунта были отобраны в местах с наибольшими повреждениями, а для точного определения координат специалисты использовали геодезический GPS-приемник GNSS HiPer SR. Экспресс-анализ на наличие тяжелых металлов проводился с помощью метода рентгенофлуоресцентной спектроскопии и прибора ProSpektor-3.

Обнаруженные элементы включают стронций, цирконий, железо, калий, кальций, титан, магний, барий и другие химические элементы. Более детальный анализ образцов будет проведен в лаборатории Центра совершенства противоминной деятельности и экологической безопасности.

Начальник Главного управления противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности, полковник Руслан Берегуля, отметил, что исследования проводятся по решению Национального органа по вопросам противоминной деятельности, утвержденного премьер-министром Украины. Он добавил, что на основе полученных результатов Кабинет Министров разработает рекомендации по безопасному использованию разминированных земель в агропромышленном комплексе.

В исследованиях принимают участие представители Национальной академии наук Украины, Минагрополитики, Минприроды, ГСЧС и других центральных органов исполнительной власти. Пробы почвы планируется также взять в Херсонской, Харьковской, Сумской и Черниговской областях.

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