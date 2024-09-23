НАБУ обнародовало информацию о допуске кандидатов у участию в конкурсе на должность детектива Бюро

Кандидаты, которым отказали из-за неполного пакета документов, могут направить заявление с уточнением причины недопуска.

На сайте Национального бюро разместили информацию о допуске или недопуске кандидатов к участию в конкурсе на должность детектива Национального бюро подразделения детективов главных подразделений детективов НАБУ (с предоставлением рабочего места в городе Киев) (10 должностей).

Срок приема документов длился с 12 апреля по 1 мая.

Как отметили в НАБУ, кандидаты, которым отказали из-за неполного пакета документов, имеют право в течение пяти календарных дней со дня размещения соответствующей информации на сайте Национального бюро послать заявление с уточнением причины недопуска.

Указанное заявление и значимость причин недопуска рассматриваются на заседании Конкурсной комиссии. По результатам рассмотрения может быть принято решение о допуске или недопуске кандидата к дальнейшему участию в конкурсе.

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