До $12 000 заплатили уклонисты за то, что пересекут Тисы живыми, но их поймали пограничники

На Закарпатье задержаны нарушители, которые пытались переправиться в Венгрию на резиновой лодке.

Государственная пограничная служба Украины сообщила о задержании группы мужчин, которые пытались переплыть реку Тиса на резиновой лодке с целью попасть в Венгрию. Инцидент произошел ночью, когда нарушители отправились к границе, чтобы избежать внимания.

Выяснилось, что один из задержанных заплатил переправщикам $12 000, другой - $4 000, а еще $7 000 он планировал доплатить позже. Другие двое участников сделки договорились о сумме в $11 000 за возможность пересечь границу живыми.

Пограничники предотвратили незаконное пересечение границы, подчеркнув важность контроля и охраны государственных границ.

Ранее сообщалось, что пограничники фиксируют до 5 опасных попыток переплыть Тису еженедельно.

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