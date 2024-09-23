До $12 000 заплатили ухилянти за те, що перетнуть Тиси живими, але їх спіймали прикордонники

На Закарпатті затримано порушників, які намагалися переправитися до Угорщини на гумовому човні.

Державна прикордонна служба України повідомила про затримання групи чоловіків, які намагалися переплисти річку Тиса на гумовому човні з метою потрапити в Угорщину. Інцидент стався вночі, коли порушники вирушили до кордону, щоб уникнути уваги.

З'ясувалося, що один із затриманих сплатив переправникам $12 000, інший – $4 000, а ще $7 000 він планував доплатити пізніше. Інші двоє учасників угоди домовилися про суму в $11 000 за можливість перетнути кордон живими.

Прикордонники запобігли незаконному перетворенню кордону, підкресливши важливість контролю та охорони державних меж.

Раніше повідомлялося, що прикордонники фіксують до 5 небезпечних спроб перепливти Тису щотижня.

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