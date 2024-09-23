На одній із станцій метро у Києві розпочнуть капітальний ремонт ескалаторів

24 вересня на станції метро «Берестейська» розпочнуть капітальний ремонт ескалаторів.

Джерело фото: КМДА

Із 24 вересня на станції метро «Берестейська» розпочнуть почерговий капітальний ремонт ескалаторів. Про це повідомляє КМДА.

Плановий ремонт розпочнеться на ескалаторі № 1 та триватиме орієнтовно до 12 листопада. Як повідомляє комунальне підприємство «Київський метрополітен»., востаннє цей ескалатор капітально ремонтували у 2012 році.

Ескалатори метрополітену – це дороговартісні механізми, які для справної роботи потребують дбайливого ставлення та ретельних, періодичних капітальних ремонтів. Відповідно до технологічних процесів, ці ремонти проводять орієнтовно раз на 10-12 років після пробігу у 150 тисяч кілометрів. У межах цих робіт ескалатор повністю розбирають, замінюють зношені запчастини та проводять інші необхідні роботи.

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