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На одной из станций метро в Киеве начнут капитальный ремонт эскалаторов

16:48, 23 сентября 2024
24 сентября на станции метро «Берестейская» начнут капитальный ремонт эскалаторов.
На одной из станций метро в Киеве начнут капитальный ремонт эскалаторов
Источник фото: КГГА
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С 24 сентября на станции метро «Берестейская» начнут поочередный капитальный ремонт эскалаторов. Об этом сообщает КГГА.

Плановый ремонт начнется на эскалаторе №1 и продлится ориентировочно до 12 ноября. Как сообщает коммунальное предприятие «Киевский метрополитен», последний раз этот эскалатор капитально ремонтировали в 2012 году.

Эскалаторы метрополитена – это дорогостоящие механизмы, которые для исправной работы нуждаются в бережном отношении и тщательных, периодических капитальных ремонтах. Согласно технологическим процессам, эти ремонты проводят ориентировочно раз в 10-12 лет после пробега в 150 тысяч километров. В пределах этих работ эскалатор полностью разбирают, заменяют изношенные запчасти и производят другие необходимые работы.

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