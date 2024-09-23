На одной из станций метро в Киеве начнут капитальный ремонт эскалаторов

24 сентября на станции метро «Берестейская» начнут капитальный ремонт эскалаторов.

Источник фото: КГГА

С 24 сентября на станции метро «Берестейская» начнут поочередный капитальный ремонт эскалаторов. Об этом сообщает КГГА.

Плановый ремонт начнется на эскалаторе №1 и продлится ориентировочно до 12 ноября. Как сообщает коммунальное предприятие «Киевский метрополитен», последний раз этот эскалатор капитально ремонтировали в 2012 году.

Эскалаторы метрополитена – это дорогостоящие механизмы, которые для исправной работы нуждаются в бережном отношении и тщательных, периодических капитальных ремонтах. Согласно технологическим процессам, эти ремонты проводят ориентировочно раз в 10-12 лет после пробега в 150 тысяч километров. В пределах этих работ эскалатор полностью разбирают, заменяют изношенные запчасти и производят другие необходимые работы.

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