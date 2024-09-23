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НАБУ оприлюднило інформацію щодо допуску кандидатів до участі у конкурсі на посаду детектива Бюро

14:25, 23 вересня 2024
Кандидати, яким відмовили через неповний пакет документів, можуть надіслати заяву з уточненням причини недопуску.
НАБУ оприлюднило інформацію щодо допуску кандидатів до участі у конкурсі на посаду детектива Бюро
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На сайті Національного бюро розмістили інформацію щодо допуску чи недопуску кандидатів до участі у конкурсі на посаду детектива Національного бюро підрозділу детективів головних підрозділів детективів НАБУ (з наданням робочого місця у місті Київ) (10 посад).

Термін прийому документів тривав з 12 квітня по 1 травня.

Як наголосили у НАБУ, кандидати, яким відмовили через неповний пакет документів, мають має право протягом п’яти календарних днів з дня розміщення відповідної інформації на сайті Національного бюро надіслати заяву з уточненням причини недопуску.

Зазначена заява та вагомість причин недопуску розглядаються на засіданні Конкурсної комісії. За результатами розгляду може бути ухвалене рішення щодо допуску або недопуску кандидата до подальшої участі у конкурсі.

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