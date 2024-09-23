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Руководителя управления Минюста задержали на коррупционной схеме с «бесплатной» работой заключенных на заготовке леса

15:18, 23 сентября 2024
По версии следствия, он за вознаграждение разрешал предпринимателям «бесплатно» использовать заключенных в производстве их продукции.
Руководителя управления Минюста задержали на коррупционной схеме с «бесплатной» работой заключенных на заготовке леса
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Во Львовской области задержан руководитель Западного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции, которое занимается 6 областями Украины. По версии следствия, должностное лицо за вознаграждение разрешал предпринимателям «бесплатно» использовать заключенных в производстве их продукции.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

В частности, по информации расследования, в июле этого года к должностному лицу обратился коммерсант, который занимается заготовкой леса.

«Он предложил наладить обработку древесины в цехе, действующем на территории одного из исправительных заведений Львовщины. Должностное лицо ответил, что предприниматель сможет пользоваться мощностями цеха и использовать труд осужденных, если будет платить ему от 70 до 100 евро за каждый кубометр обработанной древесины», - пишут в ГБР.

Как отмечают в Госбюро, «абонплата» с июля по сентябрь составила более 2 тыс. евро.

«Передачу средств должностное лицо назначил в одном из кафе в центре города Львова. После получения неправомерной выгоды его задержали правоохранители и изъяли средства», - говорится в сообщении.

В ГБР отмечают, что должностному лицу уже сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание – до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества. Суд избрал мужчине меру пресечения – содержание под стражей с возможностью внесения 2 млн грн залога. Также фигурант уволен с работы.

Кроме того, изучаются другие факты использования заключенных в схожих схемах.

Правоохранители не называют имени подозреваемого, однако начальником Западного межрегионального управления указан Игорь Тимочко.

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