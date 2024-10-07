Била дитину і ображала — виховательці спецзакладу на Львівщині оголосили про підозру

Виховательці, яка побила дитину у навчально-реабілітаційному центрі, повідомили про підозру в побоях і мордуванні.

Виховательці Великолюбінського багатопрофільного навчально-реабілітаційного центру повідомили про підозру у побоях і мордуванні. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Раніше у мережі поширили відео жорстокого поводження з дітьми та застосування до них фізичної сили в навчально-реабілітаційному центрі на Львівщині.

Пізніше у прокуратурі розповіли, що між вихователькою навчально-реабілітаційного центру та ученицею виник конфлікт. У результаті підозрювана близько десяти разів вдарила дитину указкою.

"Обороняючись, дівчинка вибила з її рук предмет, яким її били. Проте жінка на цьому не зупинилась і штовхнула ученицю на диван, де продовжила бити дитину", — повідомили у прокуратурі.

47-річній виховательці навчально-реабілітаційного центру інкримінують умисне нанесення побоїв та вчиненні інших насильницьких дій неповнолітній.

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