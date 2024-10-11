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Zoom впроваджує ШІ-аватарів – з'являться цифрові двійники для відеоповідомлень

09:24, 11 жовтня 2024
Zoom впроваджує ШІ-аватарів – з'являться цифрові двійники для відеоповідомлень
Zoom впроваджує ШІ-аватарів – з'являться цифрові двійники для відеоповідомлень
Джерело фото: Inweb
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Компанія Zoom оголосила про впровадження аватарів, створених за допомогою штучного інтелекту, які з'являться на початку 2025 року. Користувачі зможуть «навчити» ШІ власній міміці та створювати відеоповідомлення, використовуючи цифрову копію свого обличчя. Про це повідомляє The Verge.

Для створення аватара необхідно записати відео, яке ШІ проаналізує, враховуючи зовнішність та голос користувача. Далі користувач зможе вводити текст, який буде озвучений ШІ, і на основі цього створюватиметься відповідне відео. Ця функція буде доступна в межах «Кліпи» Zoom — сервісу для запису коротких відеоповідомлень.

Щоб запобігти можливим шахрайським схемам, Zoom вводить обов'язкове маркування відео водяними знаками, підсилює заходи верифікації та вводить суворі правила використання.

Функція аватарів стане частиною пакету Zoom AI Companion, що коштуватиме $12 на місяць. Користувачі, які мають платну підписку на Zoom, але без цього доповнення, зможуть створювати кліпи з попередньо встановленими аватарками та голосами ШІ.

Генеральний директор Zoom Ерік Юань зазначив, що прагне дати можливість користувачам відправляти «цифрового двійника» на зустрічі, залишаючи більше часу для інших справ. Zoom також розширює можливості інтеграції з додатками для підвищення продуктивності, такими як Zendesk і Asana.

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