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Що святкують 11 жовтня та які пам’ятні події сталися цього дня

09:42, 11 жовтня 2024
Україна святкує День фахівців логістичного забезпечення ЗСУ.
Що святкують 11 жовтня та які пам’ятні події сталися цього дня
Джерело фото: unn
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11 жовтня в Україні відзначають День фахівців логістичного забезпечення Збройних Сил. Ця дата присвячена вшануванню військових, які забезпечують безперебійне постачання ресурсів для української армії.

Сьогодні також святкують кілька міжнародних днів:

  • Міжнародний день дівчаток, який привертає увагу до проблем і прав дівчат по всьому світу.
  • Міжнародний день ветеринарної медсестри, який визнає важливу роль медсестер у догляді за тваринами.
  • Міжнародний день камінг-ауту, що підтримує людей у відкритому визнанні своєї гендерної ідентичності чи сексуальної орієнтації.
  • Всесвітній день яйця, що відзначає значення цього продукту у раціоні людей.

У православному календарі сьогодні день пам'яті святого апостола Пилипа, одного з дванадцяти апостолів, який був важливою фігурою у поширенні християнства. Пилип походив із міста Віфсаїда, на березі Галілейського моря.

Історичні події 11 жовтня:

  • 1138 рік – землетрус в Алеппо забирає життя 230 тисяч людей.
  • 1881 рік – американець Г'юстон Девід отримав патент на першу фотоплівку.
  • 1887 рік – Томас Едісон отримав патент на електричну машину для підрахунку голосів.
  • 1891 рік – відкрито перший етнографічний музей просто неба у Стокгольмі.
  • 1899 рік – початок Другої англо-бурської війни.
  • 1921 рік – створено незалежну Українську Автокефальну Православну Церкву (УАПЦ) на Всеукраїнському православному Синоді.
  • 1938 рік – уряд Чехословаччини затвердив Карпатську Україну.
  • 2018 рік – Вселенський Патріархат підтримав надання автокефалії Українській православній церкві.

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