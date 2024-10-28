Практика судів
  1. У світі
  2. / В Україні

Країни G7 розподілили свої частки $50 млрд кредиту для України

18:56, 28 жовтня 2024
Україна отримає $50 мільярдів від G7 завдяки замороженим активам росії.
Країни G7 розподілили свої частки $50 млрд кредиту для України
Джерело фото: Getty Images
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як раніше писала «Судово-юридична газета», лідери країн G7 ухвалили рішення про надання Україні кредиту в розмірі 50 мільярдів доларів із заморожених активів росії. За даними японського видання Nikkei Країни «Великої сімки» узгодили частки фінансування кредиту на 50 мільярдів доларів для України, який буде забезпечений доходами від заморожених російських активів.

Італія, яка наразі головує у G7, оголосила про внески кожної країни. Сполучені Штати виділять до 20 мільярдів доларів, Канада — 3,6 мільярда доларів, Велика Британія — близько 3 мільярдів доларів, Японія — близько 3 мільярдів доларів, а Європейський Союз — близько 20 мільярдів євро.

Позика буде двосторонньою угодою між країнами G7 та Україною, з початком виплат вже в грудні 2024 року і завершенням не пізніше грудня 2027 року. Термін погашення встановлено на щонайменше 30 років.

Кредит буде погашатися з надзвичайних доходів, отриманих від заморожених активів Центробанку Росії. У разі, якщо прибуток від цих активів перевищить основну суму та відсотки, залишок буде використано для дострокового погашення.

Раніше стало відомо, як розподілять кошти кредиту Україні від G7 між собою ЄС та США.

Як писала «Судово-юридична газета», у червні 2024 року країни «Великої сімки» (G7) домовилися надати 50 млрд доларів Україні за рахунок заморожених активів рф. Втім, кошти досі не передані.

Також «Судово-юридична газета» детально проаналізувала регламент, за яким будуть виділяти ці кошти від ЄС.

Голова Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа зазначила, що $50 млрд кредиту від ЄС та США Україні доведеться розтягувати на 2 роки. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

кредит G7

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Бюджетний комітет схвалив до першого читання проект бюджету на 2025 рік

Розгляд проекту Державного бюджету на 2025 рік планують у першому читанні на поточний тиждень.

Бюджетний комітет підтримав збільшення прокурорам у 2025 році прожиткового мінімуму для розрахунку окладів з 1600 грн до 2102 грн

Довгий час для розрахунку окладів прокурорів використовували прожитковий мінімум в 1600 грн, а тепер його збільшать до 2102 грн і відповідно на 3,56 млрд грн зростуть видатки на фінансування прокуратури.

«Закон непередбачуваних наслідків»: Головне юридичне управління парламенту перелічило ризики законопроекту про скасування Господарського кодексу

За результатами юридичної експертизи зазначаємо про невідповідність його положень Конституції України, не узгодження із законами та не врахування у положеннях законопроекту юридичних позицій КСУ – вказує ГЮУ ВР.

Справу суддів Апеляційної палати ВАКС поставили на паузу – у Раді правосуддя вирішили почекати ще

У розгляді дисциплінарної справи суддів Апеляційної палати ВАКС знову оголошена перерва.

Мінфін працює над зміною механізму зарахування податку на доходи фізосіб, але є проблеми з даними про чисельність населення

Проблемою є відсутність актуальних даних про чисельність населення у громадах, що є визначальною для будь-якої моделі зарахування ПДФО.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Надія Гончар
    Надія Гончар
    суддя Черкаського апеляційного суду
  • Олександр Ковальчук
    Олександр Ковальчук
    суддя Вінницького апеляційного суду