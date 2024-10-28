Країни G7 розподілили свої частки $50 млрд кредиту для України

Україна отримає $50 мільярдів від G7 завдяки замороженим активам росії.

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Як раніше писала «Судово-юридична газета», лідери країн G7 ухвалили рішення про надання Україні кредиту в розмірі 50 мільярдів доларів із заморожених активів росії. За даними японського видання Nikkei Країни «Великої сімки» узгодили частки фінансування кредиту на 50 мільярдів доларів для України, який буде забезпечений доходами від заморожених російських активів.

Італія, яка наразі головує у G7, оголосила про внески кожної країни. Сполучені Штати виділять до 20 мільярдів доларів, Канада — 3,6 мільярда доларів, Велика Британія — близько 3 мільярдів доларів, Японія — близько 3 мільярдів доларів, а Європейський Союз — близько 20 мільярдів євро.

Позика буде двосторонньою угодою між країнами G7 та Україною, з початком виплат вже в грудні 2024 року і завершенням не пізніше грудня 2027 року. Термін погашення встановлено на щонайменше 30 років.

Кредит буде погашатися з надзвичайних доходів, отриманих від заморожених активів Центробанку Росії. У разі, якщо прибуток від цих активів перевищить основну суму та відсотки, залишок буде використано для дострокового погашення.

Раніше стало відомо, як розподілять кошти кредиту Україні від G7 між собою ЄС та США.

Як писала «Судово-юридична газета», у червні 2024 року країни «Великої сімки» (G7) домовилися надати 50 млрд доларів Україні за рахунок заморожених активів рф. Втім, кошти досі не передані.

Також «Судово-юридична газета» детально проаналізувала регламент, за яким будуть виділяти ці кошти від ЄС.

Голова Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа зазначила, що $50 млрд кредиту від ЄС та США Україні доведеться розтягувати на 2 роки.

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