Рух транспорту Наддніпрянським шосе у Києві на кілька днів частково обмежать

Обмеження будуть діяти до 31 жовтня.

Джерело фото: kyivcity.gov.ua

У Києві частково обмежать рух транспорту Наддніпрянським шосе на заїзді на Південний мостовий перехід. Обмеження будуть діяти із 8:00 29 жовтня до 8:00 31 жовтня. Про це повідомили у КМДА.

Обмеження пов’язане з ремонтом асфальтобетонного покриття на шосе біля річки Либідь.

Як писала раніше «Судово-юридична газета», на мосту через річку Либідь у Києві ввели обмеження ваги та швидкості для транспорту.

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