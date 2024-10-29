Движение транспорта Надднепрянским шоссе в Киеве на несколько дней частично ограничат

Ограничения будут действовать до 31 октября.

Источник фото: kyivcity.gov.ua

В Киеве частично ограничат движение транспорта Надднепрянским шоссе на заезде на Южный мостовой переход. Ограничения будут действовать с 8:00 29 октября до 8:00 31 октября. Об этом сообщили в КГГА.

Ограничение связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия на шоссе возле реки Лыбидь.

Как писала ранее «Судебно-юридическая газета», на мосту через реку Лыбидь в Киеве ввели ограничения веса и скорости для транспорта.

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