Движение транспорта Надднепрянским шоссе в Киеве на несколько дней частично ограничат

В Киеве частично ограничат движение транспорта Надднепрянским шоссе на заезде на Южный мостовой переход. Ограничения будут действовать с 8:00 29 октября до 8:00 31 октября. Об этом сообщили в КГГА.
Ограничение связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия на шоссе возле реки Лыбидь.
Как писала ранее «Судебно-юридическая газета», на мосту через реку Лыбидь в Киеве ввели ограничения веса и скорости для транспорта.
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