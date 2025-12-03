  1. У світі
У Польщі двоє українців допитувалися про харчування міністерки – прокуратура відкрила справу, але потім припинила

18:34, 3 грудня 2025
Польська прокуратура припинила справу проти двох українців через відсутність доказів у справі про у шпигунство.
У Польщі двоє українців допитувалися про харчування міністерки – прокуратура відкрила справу, але потім припинила
Фото: RMF24
Польська прокуратура відновила справу проти двох українців, яких підозрювали у шпигунстві, але через три дні розслідування припинили через брак доказів.

За даними RMF24, інцидент стався в їдальні Міністерства клімату та навколишнього середовища. Українці, які прийшли на обід, цікавилися, чи відвідує заклад міністерка, а також запитували про її «спеціальне меню».

Персонал їдальні повідомив про це поліцію. 25 листопада правоохоронці розпочали розслідування за статтею про діяльність на користь іноземної розвідки.

Через три дні провадження закрили, оскільки зібрані дані не підтвердили наявності достатніх підстав для підозри у вчиненні злочину.

