В Польше двух украинцев допрашивали о питании министра – прокуратура открыла дело, но затем прекратила

Польская прокуратура прекратила дело против двух украинцев из-за отсутствия доказательств в деле о шпионаже.

Фото: RMF24

Польская прокуратура возобновила дело против двух украинцев, которых подозревали в шпионаже, но через три дня расследование прекратили из-за недостатка доказательств.

По данным RMF24, инцидент произошел в столовой Министерства климата и окружающей среды. Украинцы, которые пришли на обед, интересовались, посещает ли заведение министр, а также спрашивали о ее «специальном меню».

Персонал столовой сообщил об этом в полицию. 25 ноября правоохранители начали расследование по статье о деятельности в пользу иностранной разведки.

Через три дня производство закрыли, поскольку собранные данные не подтвердили наличия достаточных оснований для подозрения в совершении преступления.

