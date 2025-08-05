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На Волині 11-річний хлопчик за кермом авто збив дворічну сестру — дитина загинула

12:40, 5 серпня 2025
11-річний хлопчик, залишившись без нагляду дорослих, сів за кермо Audi та випадково смертельно травмував свою дворічну сестру.
На Волині 11-річний хлопчик за кермом авто збив дворічну сестру — дитина загинула
Ілюстративне фото, джерело - vechirniy.kyiv.ua
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На Волині 11-річний хлопчик наїхав на дворічну сестру автомобілем — дитина загинула. Про це повідомляє поліція регіону.

Трагічний інцидент стався ввечері 4 серпня в селі Немир Луцького району Волинської області.

Близько 19:45 11-річний хлопчик, скориставшись відсутністю дорослих, самостійно сів за кермо автомобіля Audi і почав виїжджати з гаража. Під час цього він випадково здійснив наїзд на свою дворічну сестру.

Від отриманих травм дівчинка загинула на місці.

Як повідомили в поліції, окрім загиблої дитини, автомобіль також зачепив 7-річного брата. Хлопчик отримав легкі тілесні ушкодження, його госпіталізація не знадобилась.

На місці трагедії працювали слідчі та ювенальні поліцейські. За фактом події відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.

Правоохоронці з’ясовують усі обставини трагедії.

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