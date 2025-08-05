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Міноборони спростило оформлення інформації про загиблих, зниклих безвісти та полонених військових

12:32, 5 серпня 2025
Наказ також доповнює та впорядковує перелік інформації, що надається військовими частинами до територіальних центрів комплектування, а також від ТЦК сім’ям військових.
Міноборони спростило оформлення інформації про загиблих, зниклих безвісти та полонених військових
Фото: volynnews.com
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Міністерство оборони спростило роботу військових частин під час документального оформлення випадків смерті (загибелі), захоплення в полон, зникнення безвісти військових під час бойових дій. Документ затверджує зміни до Інструкції з організації обліку особового складу в системі Міноборони, передає офіційний сайт відомстві.

Наказ, який розробило Головне управління захисту прав військовослужбовців, також доповнює та впорядковує перелік інформації, що надається військовими частинами до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), а також від ТЦК та СП сім’ям військових.

«Відтепер, якщо відсутні ознаки вчинення правопорушення, не потрібно буде проводити розслідування за фактами зникнення безвісти військовослужбовців, захоплення в полон чи заручником, інтернування, смерті (загибелі)», - зазначили у відомстві.

У таких ситуаціях командир військової частини отримує право самостійно видати наказ про обставини події без проведення службового розслідування.

Впровадження в дію документа значно розвантажить роботу штабів військових частин, пришвидшить облік таких випадків та дозволить оперативніше інформувати родини військових про обставини, які сталися з їхніми близькими, зменшить кількість технічних помилок під час підготовки документів по факту зникнення безвісти, захоплення в полон чи заручником, інтернування, смерті (загибелі).

«Це рішення - відповідь на реальні виклики, з якими щодня стикаються як військові частини, так і родини наших захисників. І ми розуміємо наскільки важливо, щоб процес оформлення та передачі відповідної інформації був чітким та оперативним. Саме тому Наказ розроблено на запит Уповноваженого Президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їх сімей, з якою ми тісно співпрацюємо для посилення правового захисту наших військових», - зазначив начальник ГУЗПВ полковник Руслан Циганков.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський підписав Закон 4546-IX про зміни до Закону, який гарантує одноразову грошову допомогу. Підписаним Законом гарантується одноразова допомога в розмірі 15 мільйонів гривень родинам військовослужбовців, які загинули в полоні — незалежно від причини смерті — законопроект 13168.

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ЗСУ полон військовослужбовці Міноборони

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