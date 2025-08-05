Практика судов
  1. В Украине

Минобороны упростило оформление информации о погибших, пропавших без вести и пленных военнослужащих

12:32, 5 августа 2025
Приказ также дополняет и упорядочивает перечень информации, предоставляемой воинскими частями в территориальные центры комплектования, а также от ТЦК — семьям военнослужащих.
Минобороны упростило оформление информации о погибших, пропавших без вести и пленных военнослужащих
Фото: volynnews.com
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство обороны упростило работу воинских частей при документальном оформлении случаев смерти (гибели), пленения, пропажи без вести военнослужащих во время боевых действий. Документ утверждает изменения в Инструкцию по организации учета личного состава в системе Минобороны, сообщает официальный сайт ведомства.

Приказ, разработанный Главным управлением защиты прав военнослужащих, также дополняет и систематизирует перечень информации, которую воинские части передают в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), а также информацию, которую ТЦК и СП предоставляют семьям военнослужащих.

«Теперь, если отсутствуют признаки правонарушения, не потребуется проводить расследование по фактам исчезновения военнослужащих, взятия в плен или в заложники, интернирования, смерти (гибели)», — сообщили в ведомстве.

В таких случаях командир воинской части получает право самостоятельно издать приказ о случившемся без проведения служебного расследования.

Внедрение этого документа существенно разгрузит штабы воинских частей, ускорит учет подобных случаев и позволит оперативнее информировать семьи военнослужащих о произошедших с их близкими событиях. Также это сократит количество технических ошибок при подготовке документов в случае пропажи без вести, пленения, интернирования или гибели.

«Это решение — ответ на реальные вызовы, с которыми ежедневно сталкиваются как воинские части, так и семьи наших защитников. Мы понимаем, насколько важно, чтобы процесс оформления и передачи соответствующей информации был четким и оперативным. Именно поэтому приказ был разработан по запросу Уполномоченного Президента Украины по вопросам защиты прав военнослужащих и членов их семей, с которым мы плотно сотрудничаем для усиления правовой защиты наших военных», — отметил начальник ГУЗПВ полковник Руслан Цыганков.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон №4546-IX о внесении изменений в Закон, который гарантирует единовременную денежную помощь. Подписанным Законом гарантируется единовременная помощь в размере 15 миллионов гривен семьям военнослужащих, которые погибли в плену — независимо от причины смерти — законопроект №13168.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ВСУ плен военнослужащие Минобороны

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Председателя Государственной судебной администрации будут выбирать с помощью международных экспертов

Конкурсный отбор главы ГСА запланирован на конец 2025 года.

Аудит полномочий Государственной судебной администрации запланирован на 2026 год – Высший совет правосудия

Для Высшего совета правосудия, ВККС и Совета судей Украины функциональный аудит запланирован на 2027 год.

В правоохранительном комитете обсудили изменения в УПК по защите бизнеса и регулированию неотложных обысков

Дискуссионным стал вопрос о сроках возврата имущества, изъятого во время неотложного обыска, если этот обыск не был легализован судом.

Владимир Зеленский заявил, что программа контрактов на военную службу 18–24 будет расширена, включая увеличение возраста и условий заключения

Программа контрактов 18–24 должна быть расширена – обсудили сегодня некоторые варианты, включая увеличение возраста и обстоятельств, при которых может быть заключен именно такой формат контракта – Владимир Зеленский.

Кабмин установил дополнительное вознаграждение военнослужащим, командированным в Фонд развития инноваций

Фонд развития инноваций находится в ведении Минцифры.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео