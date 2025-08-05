Минобороны упростило оформление информации о погибших, пропавших без вести и пленных военнослужащих

Приказ также дополняет и упорядочивает перечень информации, предоставляемой воинскими частями в территориальные центры комплектования, а также от ТЦК — семьям военнослужащих.

Фото: volynnews.com

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Министерство обороны упростило работу воинских частей при документальном оформлении случаев смерти (гибели), пленения, пропажи без вести военнослужащих во время боевых действий. Документ утверждает изменения в Инструкцию по организации учета личного состава в системе Минобороны, сообщает официальный сайт ведомства.

Приказ, разработанный Главным управлением защиты прав военнослужащих, также дополняет и систематизирует перечень информации, которую воинские части передают в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), а также информацию, которую ТЦК и СП предоставляют семьям военнослужащих.

«Теперь, если отсутствуют признаки правонарушения, не потребуется проводить расследование по фактам исчезновения военнослужащих, взятия в плен или в заложники, интернирования, смерти (гибели)», — сообщили в ведомстве.

В таких случаях командир воинской части получает право самостоятельно издать приказ о случившемся без проведения служебного расследования.

Внедрение этого документа существенно разгрузит штабы воинских частей, ускорит учет подобных случаев и позволит оперативнее информировать семьи военнослужащих о произошедших с их близкими событиях. Также это сократит количество технических ошибок при подготовке документов в случае пропажи без вести, пленения, интернирования или гибели.

«Это решение — ответ на реальные вызовы, с которыми ежедневно сталкиваются как воинские части, так и семьи наших защитников. Мы понимаем, насколько важно, чтобы процесс оформления и передачи соответствующей информации был четким и оперативным. Именно поэтому приказ был разработан по запросу Уполномоченного Президента Украины по вопросам защиты прав военнослужащих и членов их семей, с которым мы плотно сотрудничаем для усиления правовой защиты наших военных», — отметил начальник ГУЗПВ полковник Руслан Цыганков.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон №4546-IX о внесении изменений в Закон, который гарантирует единовременную денежную помощь. Подписанным Законом гарантируется единовременная помощь в размере 15 миллионов гривен семьям военнослужащих, которые погибли в плену — независимо от причины смерти — законопроект №13168.

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