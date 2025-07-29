Семьи погибших в плену военных будут получать по 15 млн грн — Зеленский подписал закон

Закон также расширяет сроки подачи документов для раненых и изменяет подход к расчету помощи в случае смены группы инвалидности.

Фото: trueua.info

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон №4546-IX о внесении изменений в Закон, который гарантирует единовременную денежную помощь. Подписанным Законом гарантируется единовременная помощь в размере 15 миллионов гривен семьям военнослужащих, которые погибли в плену — независимо от причины смерти — законопроект №13168.

До настоящего времени такая помощь выплачивалась только в случае гибели вследствие ранения, травмы или увечья, а смерть в плену — даже во время военного положения — компенсировалась в значительно меньшем объеме.

Этот Закон признает: плен — это не перерыв в службе, а ее продолжение, даже если боец находится за решеткой вражеской тюрьмы.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада приняла в целом как закон законопроект 13168 о внесении изменений в Закон «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» по отдельным вопросам выплаты единовременной денежной помощи.

Документом внесены изменения в Закон «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» относительно отдельных вопросов выплаты единовременной денежной помощи.

Предусмотрено:

Увеличение срока с 3-х месяцев до одного года, в течение которого лицо, уволенное с военной службы, имеет право обратиться за назначением и выплатой единовременной денежной помощи в случае частичной утраты трудоспособности без установления ему инвалидности вследствие получения ранения (контузии, травмы или увечья), заболевания во время выполнения им обязанностей военной службы (изменения в п. 2 статьи 16 Закона).

Внесены уточнения относительно получения денежной помощи, выплачиваемой в случае гибели (смерти) военнослужащего во время выполнения им обязанностей военной службы в размере 15 миллионов гривен, в отношении военнослужащих, погибших (умерших) во время пребывания в плену (изменения в п. 3 статьи 16-2 Закона).

Так, в подпункте 7 пункта 2 статьи 16 будет установлено, что единовременная денежная помощь назначается и выплачивается в случае получения военнослужащим ранения (контузии, травмы или увечья), заболевания во время выполнения им обязанностей военной службы, что привело к частичной утрате трудоспособности без установления ему инвалидности, а также лицом, уволенным с военной службы, которое частично утратило трудоспособность вследствие указанных причин, но не позднее чем через один год после увольнения его с военной службы.

В подпункте «б» пункта 1 статьи 16-2 определено, что единовременная денежная помощь назначается и выплачивается в размере:

400-кратного прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года, в котором установлена соответствующая группа инвалидности, - в случае установления военнослужащему инвалидности I группы.

300-кратного прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года, в котором установлена соответствующая группа инвалидности, - в случае установления военнослужащему инвалидности II группы.

250-кратного прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года, в котором установлена соответствующая группа инвалидности, - в случае установления военнослужащему инвалидности III группы.

В новой редакции изложен абзац второй пункта 3 статьи 16-2. В соответствии с ней размер единовременной денежной помощи в случае гибели (смерти) военнослужащего в период действия военного положения определяется Кабмином с учетом того, что размер единовременной денежной помощи, выплачиваемой в случае гибели (смерти) военнослужащего во время выполнения им обязанностей военной службы, в том числе во время пребывания в плену (кроме военнослужащих, добровольно сдавшихся в плен), составляет 15 миллионов гривен.

Эта норма о 15 млн грн вступает в силу через один месяц со дня, следующего за днем опубликования закона, и применяется с 24 февраля 2022 года.

Как отмечают авторы инициативы, принятый закон потребует дополнительных расходов из бюджета.

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