Сім’ї загиблих у полоні військових отримуватимуть по 15 млн грн — Зеленський підписав закон

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон 4546-IX про зміни до Закону, який гарантує одноразову грошову допомогу. Підписаним Законом гарантується одноразова допомога в розмірі 15 мільйонів гривень родинам військовослужбовців, які загинули в полоні — незалежно від причини смерті — законопроект 13168.
До цього часу така допомога виплачувалась лише у випадку загибелі внаслідок поранення, травми або каліцтва, а смерть у полоні — навіть під час воєнного стану — компенсувалась у значно меншому обсязі.
Цей Закон визнає: полон — це не перерва у службі, а її продовження, навіть якщо боєць знаходиться за ґратами ворожої в’язниці.
Як повідомляла «Судово-юридична газета», Верховна Рада прийняла в цілому як закон законопроект 13168 про внесення змін до Закону «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» щодо окремих питань виплати одноразової грошової допомоги.
Документом внесено зміни до Закону «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» щодо окремих питань виплати одноразової грошової допомоги.
Передбачено:
Так, у підпункті 7 пункту 2 статті 16 буде встановлено, що одноразова грошова допомога призначається і виплачується у разі отримання військовослужбовцем поранення (контузії, травми або каліцтва), захворювання під час виконання ним обов’язків військової служби, що призвело до часткової втрати працездатності без встановлення йому інвалідності, а також особою, звільненою з військової служби, яка частково втратила працездатність внаслідок зазначених причин, але не пізніше ніж через один рік після звільнення її з військової служби.
У підпункті «б» пункту 1 статті 16-2 визначено, що одноразова грошова допомога призначається і виплачується у розмірі:
У новій редакції викладено абзац другий пункту 3 статті 16-2.
Відповідно до неї розмір одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) військовослужбовця в період дії воєнного стану визначається Кабміном з урахуванням того, що розмір одноразової грошової допомоги, що виплачується у разі загибелі (смерті) військовослужбовця під час виконання ним обов’язків військової служби, у тому числі під час перебування у полоні (крім військовослужбовців, які добровільно здалися у полон), становить 15 мільйонів гривень.
Ця норма про 15 млн грн набуває чинності через один місяць з дня, наступного за днем опублікування закону, та застосовується з 24 лютого 2022 року.
Як зазначають автори ініціативи, прийнятий закон потребуватиме додаткових видатків з бюджету.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.