Сім’ї загиблих у полоні військових отримуватимуть по 15 млн грн — Зеленський підписав закон

Закон також розширює терміни подання документів для поранених та змінює підхід до розрахунку допомоги у разі зміни групи інвалідності.

Фото: trueua.info

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Президент України Володимир Зеленський підписав Закон 4546-IX про зміни до Закону, який гарантує одноразову грошову допомогу. Підписаним Законом гарантується одноразова допомога в розмірі 15 мільйонів гривень родинам військовослужбовців, які загинули в полоні — незалежно від причини смерті — законопроект 13168.

До цього часу така допомога виплачувалась лише у випадку загибелі внаслідок поранення, травми або каліцтва, а смерть у полоні — навіть під час воєнного стану — компенсувалась у значно меншому обсязі.

Цей Закон визнає: полон — це не перерва у службі, а її продовження, навіть якщо боєць знаходиться за ґратами ворожої в’язниці.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», Верховна Рада прийняла в цілому як закон законопроект 13168 про внесення змін до Закону «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» щодо окремих питань виплати одноразової грошової допомоги.

Документом внесено зміни до Закону «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» щодо окремих питань виплати одноразової грошової допомоги.

Передбачено:

збільшення строку з 3-х місяців до одного року, протягом якого особа, звільнена з військової служби, має право звернутися за призначенням та виплатою одноразової грошової допомоги у разі часткової втрати працездатності без встановлення їй інвалідності внаслідок отримання поранення (контузії, травми або каліцтва), захворювання під час виконання нею обов’язків військової служби (зміни до п. 2 статті 16 Закону)

внесені уточнення щодо отримання грошової допомоги, що виплачується у разі загибелі (смерті) військовослужбовця під час виконання ним обов’язків військової служби у розмірі 15 мільйонів гривень стосовно військовослужбовців, які загинули (померли) під час перебування у полоні (зміни до п. 3 статті 16-2 Закону).

Так, у підпункті 7 пункту 2 статті 16 буде встановлено, що одноразова грошова допомога призначається і виплачується у разі отримання військовослужбовцем поранення (контузії, травми або каліцтва), захворювання під час виконання ним обов’язків військової служби, що призвело до часткової втрати працездатності без встановлення йому інвалідності, а також особою, звільненою з військової служби, яка частково втратила працездатність внаслідок зазначених причин, але не пізніше ніж через один рік після звільнення її з військової служби.

У підпункті «б» пункту 1 статті 16-2 визначено, що одноразова грошова допомога призначається і виплачується у розмірі:

400-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому встановлено відповідну групу інвалідності, - у разі встановлення військовослужбовцю інвалідності I групи,

300-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому встановлено відповідну групу інвалідності, - у разі встановлення військовослужбовцю інвалідності II групи,

250-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому встановлено відповідну групу інвалідності, - у разі встановлення військовослужбовцю інвалідності III групи.

У новій редакції викладено абзац другий пункту 3 статті 16-2.

Відповідно до неї розмір одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) військовослужбовця в період дії воєнного стану визначається Кабміном з урахуванням того, що розмір одноразової грошової допомоги, що виплачується у разі загибелі (смерті) військовослужбовця під час виконання ним обов’язків військової служби, у тому числі під час перебування у полоні (крім військовослужбовців, які добровільно здалися у полон), становить 15 мільйонів гривень.

Ця норма про 15 млн грн набуває чинності через один місяць з дня, наступного за днем опублікування закону, та застосовується з 24 лютого 2022 року.

Як зазначають автори ініціативи, прийнятий закон потребуватиме додаткових видатків з бюджету.

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