Суд в Молдове вынес приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул — 7 лет лишения свободы

Ее признали виновной в незаконном финансировании избирательной кампании в 2023 году.

Фото: moldova.europalibera.org

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главу Гагаузской территориальной автономии в составе Республики Молдова Евгению Гуцул приговорили к семи годам лишения свободы. Ее признали виновной в незаконном финансировании избирательной кампании в 2023 году. Об этом сообщает молдавская служба Радио Свобода.

Так, 5 августа судья Буюканского суда Кишинева вынесла приговор башкану Гагаузии Евгении Гуцул — 7 лет тюрьмы с реальным отбыванием наказания и обязательством возместить государству 40 миллионов леев (около 90 миллионов гривен). По данным следствия, эти средства использовались для нелегального финансирования запрещенной в Молдове партии «Шор». Гуцул была взята под стражу прямо в зале суда.

В том же деле фигурировала и Светлана Попан — бывшая секретарь партии «Шор». Ее приговорили к 6 годам лишения свободы с конфискацией 9 миллионов леев.

Защита имеет право обжаловать приговор в Апелляционном суде.