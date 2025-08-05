В Дії восстановили услугу заказа повторных свидетельств и выписок

Повторная выдача свидетельств о рождении, браке, расторжении брака, смене имени и смерти снова доступна в Дії.

Фото: diia.gov.ua

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На портале Дія снова доступны онлайн-услуги, предоставляемые отделами государственной регистрации актов гражданского состояния (ГРАГС). Теперь украинцы могут снова заказать необходимые свидетельства и выписки всего за несколько минут онлайн. Об этом сообщила пресс-служба Минюста.

«Среди доступных документов — повторная выдача свидетельств о рождении, браке, расторжении брака, смене имени и смерти, а также соответствующих выписок», — подчеркнули в ведомстве.

Как получить свидетельство и выписку в «Дії»

Чтобы заказать документ, достаточно авторизоваться на портале, заполнить онлайн-заявление, указать способ доставки (в ближайшее отделение «Укрпочты» или курьером), оплатить услугу и подписать заявление с помощью «Дія.Підпис» или другого КЭП. После этого заявление автоматически поступает в соответствующий отдел ГРАГС, где его обрабатывают в течение трёх рабочих дней. Статус обработки можно отслеживать в личном кабинете, а о готовности документов пользователь получает уведомление на электронную почту.

В Минюсте добавили, что на сегодняшний день уже более 123 тысяч украинцев воспользовались услугами ГРАГС на портале «Дія» с момента возобновления сервиса.

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