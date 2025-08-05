У Дії відновили послугу замовлення повторних свідоцтв і витягів

Повторна видача свідоцтв про народження, шлюб, розірвання шлюбу, зміну імені та смерть знову доступні у Дії.

Фото: diia.gov.ua

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У порталі Дія повернули онлайн-послуги, що надаються відділами державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС). Відтепер українці можуть знову замовити необхідні свідоцтва та витяги лише за кілька хвилин онлайн. Про це повідомила пресслжуба Мін’юсту.

«Серед доступних документів — повторна видача свідоцтв про народження, шлюб, розірвання шлюбу, зміну імені та смерть, а також відповідні витяги», - підкреслили у відомстві.

Як отримати свідоцтво і витяг в Дії

Щоб замовити документ, достатньо авторизуватися на порталі, заповнити онлайн-заяву, вказати спосіб доставки (до найближчого відділення Укрпошти або курʼєром), оплатити послугу та підписати заяву Дія.Підписом або іншим КЕП. Після цього заява автоматично надходить до відповідного відділу ДРАЦС, де її опрацьовують упродовж трьох робочих днів. Статус обробки можна відстежити в особистому кабінеті, а про готовність документів користувач отримує сповіщення на електронну пошту.

У Мін’юсті додали, що на сьогодні вже понад 123 тисячі українців скористалися послугами ДРАЦС на порталі Дія з моменту відновлення послуг.

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