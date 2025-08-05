Практика судів
  1. В Україні

У Дії відновили послугу замовлення повторних свідоцтв і витягів

12:50, 5 серпня 2025
Повторна видача свідоцтв про народження, шлюб, розірвання шлюбу, зміну імені та смерть знову доступні у Дії.
У Дії відновили послугу замовлення повторних свідоцтв і витягів
Фото: diia.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У порталі Дія повернули онлайн-послуги, що надаються відділами державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС). Відтепер українці можуть знову замовити необхідні свідоцтва та витяги лише за кілька хвилин онлайн. Про це повідомила пресслжуба Мін’юсту.

«Серед доступних документів — повторна видача свідоцтв про народження, шлюб, розірвання шлюбу, зміну імені та смерть, а також відповідні витяги», - підкреслили у відомстві.

Як отримати свідоцтво і витяг в Дії

Щоб замовити документ, достатньо авторизуватися на порталі, заповнити онлайн-заяву, вказати спосіб доставки (до найближчого відділення Укрпошти або курʼєром), оплатити послугу та підписати заяву Дія.Підписом або іншим КЕП. Після цього заява автоматично надходить до відповідного відділу ДРАЦС, де її опрацьовують упродовж трьох робочих днів. Статус обробки можна відстежити в особистому кабінеті, а про готовність документів користувач отримує сповіщення на електронну пошту.

У Мін’юсті додали, що на сьогодні вже понад 123 тисячі українців скористалися послугами ДРАЦС на порталі Дія з моменту відновлення послуг.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

мінюст Дія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Обговорили воєнні злочини та вільну роботу чесного бізнесу: Генпрокурор Руслан Кравченко зустрівся з повіреною у справах США та радником ФБР

Генеральний прокурор Руслан Кравченко провів зустріч із тимчасовою повіреною у справах США в Україні та радником з правових питань ФБР при Посольстві США.

Учнів готуватимуть до національного спротиву з 14 років, а БЗВП у вишах буде скасована

Предмет «Основи національного спротиву» буде обов’язковим як для хлопців, так і для дівчат.

Перспектива підвищення окладів прокурорам залишається – але вже у 2026 році

З закону про зміни до бюджету норму про підвищення посадових окладів прокурорам виключили, однак їх можуть підвищити до 52 тисяч грн законом про орудні величини.

Вибори нового складу Громадської ради доброчесності завершилися скандалом – ще діючі члени ГРД повідомили про існування списків заздалегідь погоджених кандидатів

«Тіньового куратора» ГРД Михайла Жернакова члени Ради доброчесності звинуватили у просуванні «своїх» кандидатів та у тиску на громадськість.

Повну картину про громадян збиратимуть до єдиної системи «соціальної сфери» – комітет рекомендував прийняти закон

До нової системи «соціальної сфери» зможуть потрапити персональні дані з реєстру військовозобов’язаних, електронної системи охорони здоров’я, реєстрів транспортних засобів та нерухомості, щодо перетину кордону та сплати податків.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео