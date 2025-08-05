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Суд у Молдові виніс вирок очільниці Гагаузії Євгенії Гуцул — 7 років позбавлення волі

12:29, 5 серпня 2025
Її визнали винною у нелегальному фінансуванні виборчої кампанії у 2023 році.
Суд у Молдові виніс вирок очільниці Гагаузії Євгенії Гуцул — 7 років позбавлення волі
Фото: moldova.europalibera.org
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Очільницю Гагаузької територіальної автономії у складі Республіки Молдова Євгенію Гуцул засудили до семи років ув'язнення. Її визнали винною у нелегальному фінансуванні виборчої кампанії у 2023 році. Про це повідомляє молдовська служба Радіо Свобода.

Так, 5 серпня суддя Буюканського суду Кишинева винесла вирок башканці Гагаузії Євгенії Гуцул — 7 років позбавлення волі з виконанням покарання та обов’язком відшкодувати державі 40 мільйонів леїв (близько 90 мільйонів гривень). Ці кошти, за даними слідства, використовувалися для незаконного фінансування забороненої в Молдові партії Шор. Гуцул взяли під варту просто в залі суду.

Разом із нею у справі фігурувала і Світлана Попан — колишня секретарка партії Шор. Її засудили до 6 років ув’язнення з конфіскацією 9 мільйонів леїв.

Захист має право оскаржити вирок у апеляційному суді.

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