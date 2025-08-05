На Волыни 11-летний мальчик за рулем авто сбил двухлетнюю сестру — ребенок погиб

В Волынской области 11-летний мальчик наехал на двухлетнюю сестру автомобилем — ребенок погиб. Об этом сообщает полиция региона.
Трагедия произошла вечером 4 августа в селе Немир Луцкого района Волынской области.
Около 19:45 мальчик, воспользовавшись отсутствием взрослых, самостоятельно сел за руль автомобиля Audi и начал выезжать из гаража. В этот момент он случайно наехал на свою двухлетнюю сестру.
От полученных травм девочка погибла на месте.
По данным полиции, помимо погибшей, автомобиль также задел 7-летнего брата. Мальчик получил легкие телесные повреждения, госпитализация ему не понадобилась.
На месте происшествия работали следователи и ювенальные полицейские. По факту трагедии открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.
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