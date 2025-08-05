Практика судов
  1. В Украине

На Волыни 11-летний мальчик за рулем авто сбил двухлетнюю сестру — ребенок погиб

12:40, 5 августа 2025
11-летний мальчик, оставшись без присмотра взрослых, сел за руль Audi и случайно смертельно травмировал свою двухлетнюю сестру.
На Волыни 11-летний мальчик за рулем авто сбил двухлетнюю сестру — ребенок погиб
Иллюстративное фото, источник - vechirniy.kyiv.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Волынской области 11-летний мальчик наехал на двухлетнюю сестру автомобилем — ребенок погиб. Об этом сообщает полиция региона.

Трагедия произошла вечером 4 августа в селе Немир Луцкого района Волынской области.

Около 19:45 мальчик, воспользовавшись отсутствием взрослых, самостоятельно сел за руль автомобиля Audi и начал выезжать из гаража. В этот момент он случайно наехал на свою двухлетнюю сестру.

От полученных травм девочка погибла на месте.

По данным полиции, помимо погибшей, автомобиль также задел 7-летнего брата. Мальчик получил легкие телесные повреждения, госпитализация ему не понадобилась.

На месте происшествия работали следователи и ювенальные полицейские. По факту трагедии открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Национальная полиция полиция дети авто автомобиль

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Председателя Государственной судебной администрации будут выбирать с помощью международных экспертов

Конкурсный отбор главы ГСА запланирован на конец 2025 года.

Аудит полномочий Государственной судебной администрации запланирован на 2026 год – Высший совет правосудия

Для Высшего совета правосудия, ВККС и Совета судей Украины функциональный аудит запланирован на 2027 год.

В правоохранительном комитете обсудили изменения в УПК по защите бизнеса и регулированию неотложных обысков

Дискуссионным стал вопрос о сроках возврата имущества, изъятого во время неотложного обыска, если этот обыск не был легализован судом.

Владимир Зеленский заявил, что программа контрактов на военную службу 18–24 будет расширена, включая увеличение возраста и условий заключения

Программа контрактов 18–24 должна быть расширена – обсудили сегодня некоторые варианты, включая увеличение возраста и обстоятельств, при которых может быть заключен именно такой формат контракта – Владимир Зеленский.

Кабмин установил дополнительное вознаграждение военнослужащим, командированным в Фонд развития инноваций

Фонд развития инноваций находится в ведении Минцифры.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео