Минздрав разъяснил правила оформления документов, выданных медицинскими учреждениями

Министерство напомнило особенности оформления документов, выданных медицинскими учреждениями, для обеспечения возможности нотариального заверения соответствующих копий.

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Министерство здравоохранения Украины предоставило ответ на письмо Нотариальной палаты Украины по урегулированию ситуации с оформлением документов, выданных медицинскими учреждениями, в соответствии с требованиями Порядка совершения нотариальных действий, чтобы обеспечить возможность нотариального заверения соответствующих копий. Об этом сообщает Нотариальная палата.

Так, ведомство указало, что форма выписки из решений экспертной команды и форма рекомендаций, являющихся частью индивидуальной программы реабилитации лица с инвалидностью, утверждены приказом Минздрава Украины от 10.12.2024 № 2067.

Поскольку действия с листами решений, выписок из решений и рекомендаций экспертных команд не являются элементами формы документа, порядок соединения этих листов и их нумерации законодательством не регламентируется.

Минздрав отмечает, что нормами законодательства не определяются случаи, в которых допускается использование копий выписок из решений экспертных команд, других медицинских документов, заверенных нотариально. В определенных случаях используются оригиналы, в то время как использование копий, в том числе заверенных нотариально, законодательством не предусматривается. Поэтому юридической необходимости использования нотариально заверенных копий выписок из решений экспертных команд не усматривается.

Вместе с тем, на данный момент Минздрав подготовил рекомендации экспертным командам и учреждениям здравоохранения относительно возможности, по заявлению лиц, подготовки документов, выдаваемых экспертными командами, для дальнейшего изготовления из них нотариально заверенных копий.

Также рекомендовано по соответствующему обращению изготовлять 2 экземпляра выписки из решения, если лицо, относительно которого проведена оценка, или его полномочный представитель, сочтет необходимым иметь несколько экземпляров.

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