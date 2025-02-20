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Владимир Зеленский встретился со спецпредставителем США по вопросам Украины Китом Келлогом

17:00, 20 февраля 2025
Запланированная после этого пресс-конференция была отменена по просьбе американской стороны.
Владимир Зеленский встретился со спецпредставителем США по вопросам Украины Китом Келлогом
Фото: Радио Свобода
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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», в Киев с трехдневным визитом прибыл специальный представитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог. Он уже провел встречу с министром иностранных дел Андреем Сибигой.

20 февраля Президент Владимир Зеленский со спецпредставителем США по Украине Китом Келлогом.

После встречи должна была состояться пресс-конференция, но по желанию американской стороны ее отменили. Об этом сообщил спикер президента Сергей Никифоров, передает Общественное.

Также Никифоров сообщил, что спецпредставитель США Кит Келлог еще сутки проведет в Украине, поэтому, «возможно», успеет поехать на фронт.

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Владимир Зеленский Келлог

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