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Андрій Сибіга провів зустріч зі спецпредставником США з питань України Кітом Келлогом — про що говорили

15:29, 20 лютого 2025
За словами Андрія Сибіги, під час зустрічі з Кітом Келлогом обговорили шляхи до справедливого та стійкого миру.
Андрій Сибіга провів зустріч зі спецпредставником США з питань України Кітом Келлогом — про що говорили
Фото: МЗС
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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», до Києва з триденним візитом прибув спеціальний представник США з питань України та Росії Кіт Келлог.

20 лютого міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч зі спецпредставником США Кітом Келлогом. Про це повідомив офіційний сайт МЗС України.

За словами Андрія Сибіги, під час зустрічі з Кітом Келлогом обговорили шляхи до всеосяжного, справедливого та стійкого миру.

«Підтвердив готовність України досягати миру завдяки силі та поділився нашим баченням необхідних кроків. Наголосив, що безпека України і безпека трансатлантичного простору неподільні», - сказав міністр закордонних справ України.

Фото: МЗС

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