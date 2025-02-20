Андрей Сибига провел встречу со спецпредставителем США по Украине Китом Келлогом — о чем говорили

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», в Киев с трехдневным визитом прибыл специальный представитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел встречу со спецпредставителем США Китом Келлогом. Об этом сообщил официальный сайт МИД Украины.
По словам Андрея Сибиги, во время встречи с Китом Келлогом обсудили пути к всеобъемлющему, справедливому и устойчивому миру.
«Подтвердил готовность Украины добиваться мира благодаря силе и поделился нашим видением необходимых шагов. Подчеркнул, что безопасность Украины и безопасность трансатлантического пространства неделимы», - сказал министр иностранных дел Украины.
Фото: МИД
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