На Киевщине подожгли помещения сельского совета

Неизвестные разбили оконное стекло, вылили легковоспламеняющееся вещество и подожгли помещение сельского совета.

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В Фастовском районе неизвестные разбили оконное стекло, вылили легковоспламеняющееся вещество и подожгли помещение сельского совета. К счастью, возгорание сразу локализовали и ликвидировали.

Как сообщили в полиции Киевской области, правоохранители выяснили, что группа лиц получила «заказ» и за совершенное им обещали вознаграждение в 120 тысяч гривен.

Полицейские совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины задержали трех жителей Обуховского района в возрасте от 17 до 19 лет в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания.

Следователи сообщили им о подозрении по факту умышленного уничтожения чужого имущества путем поджога по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 194 Уголовного Кодекса Украины).

В настоящее время правоохранители устанавливают заказчиков данного преступления.

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