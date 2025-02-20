На Київщині підпалили приміщення сільської ради

Невідомі розбили віконне скло, вилили легкозаймисту речовину та підпалили приміщення сільської ради.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Фастівському районі невідомі розбили віконне скло, вилили легкозаймисту речовину та підпалили приміщення сільської ради. На щастя, займання відразу локалізували та ліквідували.

Як повідомили у поліції Київської області, правоохоронці з'ясували, що група осіб отримала «замовлення» і за скоєне їм обіцяли винагороду у 120 тисяч гривень.

Поліцейські спільно зі співробітниками Служби безпеки України затримали трьох жителів Обухівського району віком від 17 до 19 років в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі повідомили їм про підозру за фактом умисного знищення чужого майна шляхом підпалу за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 194 Кримінального Кодексу України).

Наразі правоохоронці встановлюють замовників даного злочину.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.