Комітет рекомендує Раді прийняти в цілому законопроект щодо удосконалення порядку надання соціальних послуг

Документ врегульовує окремі законодавчі прогалини процедури надання соціальних послуг.

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Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів провів засідання, на якому обговорив проекту Закону України 12124 про внесення змін до Закону України «Про соціальні послуги» щодо удосконалення порядку надання соціальних послуг. Члени Комітету також прийняли рішення рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду в другому читанні зазначеного законопроекту прийняти в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними правками.

Зазначається, що прийняття законопроекту сприятиме удосконаленню надання соціальних послуг в Україні, а врегулювання окремих законодавчих прогалин процедури їх надання – усуненню бюрократичних перепон.

Нагадаємо, 5 грудня Верховна Рада України прийняла в першому читанні за основу проект Закон України 12124 про внесення змін до Закону України «Про соціальні послуги» щодо удосконалення порядку надання соціальних послуг.

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