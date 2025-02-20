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Комитет рекомендует Раде принять в целом законопроект об усовершенствовании порядка предоставления социальных услуг

16:17, 20 февраля 2025
Документ регулирует отдельные законодательные пробелы процедуры предоставления социальных услуг.
Комитет рекомендует Раде принять в целом законопроект об усовершенствовании порядка предоставления социальных услуг
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Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов провел заседание, на котором обсудил проект Закона Украины 12124 о внесении изменений в Закон Украины «О социальных услугах» по усовершенствованию порядка предоставления социальных услуг.  

Члены Комитета также приняли решение рекомендовать Верховной Раде по результатам рассмотрения во втором чтении указанного законопроекта принять во втором чтении и в целом с необходимыми технико-юридическими правками.

Отмечается, что принятие законопроекта будет способствовать усовершенствованию предоставления социальных услуг в Украине, а урегулирование отдельных законодательных пробелов процедуры их предоставления – устранению бюрократических преград.

Напомним, 5 декабря Верховная Рада Украины приняла в первом чтении за основу проект Закона Украины 12124 о внесении изменений в Закон Украины «О социальных услугах» по усовершенствованию порядка предоставления социальных услуг.

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Верховная Рада Украины

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