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Володимир Зеленський зустрівся із спецпредставником США з питань України Кітом Келлогом

17:00, 20 лютого 2025
Заплановану після цього прес-конференцію було скасовано на прохання американської сторони.
Володимир Зеленський зустрівся із спецпредставником США з питань України Кітом Келлогом
Фото: Радіо Свобода
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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», до Києва з триденним візитом прибув спеціальний представник США з питань України та Росії Кіт Келлог. Він уже провів зустріч із міністром закордонних справ Андрієм Сибігою.

20 лютого Президент Володимир Зеленський із спецпредставником США з питань України Кітом Келлогом.

Після зустрічі мала відбутися пресконференція, але за бажанням американської сторони її скасували. Про це повідомив речник президента Сергій Никифоров, передає Суспільне.

Також Никифоров повідомив, що спецпредставник США Кіт Келлог ще добу проведе в Україні, тому «можливо» встигне поїхати на фронт.

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Володимир Зеленський Келлог

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