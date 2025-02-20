Володимир Зеленський зустрівся із спецпредставником США з питань України Кітом Келлогом

Заплановану після цього прес-конференцію було скасовано на прохання американської сторони.

Фото: Радіо Свобода

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», до Києва з триденним візитом прибув спеціальний представник США з питань України та Росії Кіт Келлог. Він уже провів зустріч із міністром закордонних справ Андрієм Сибігою.

20 лютого Президент Володимир Зеленський із спецпредставником США з питань України Кітом Келлогом.

Після зустрічі мала відбутися пресконференція, але за бажанням американської сторони її скасували. Про це повідомив речник президента Сергій Никифоров, передає Суспільне.

Також Никифоров повідомив, що спецпредставник США Кіт Келлог ще добу проведе в Україні, тому «можливо» встигне поїхати на фронт.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.