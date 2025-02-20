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МОЗ роз’яснило правила оформлення документів, виданих медичними закладами

18:49, 20 лютого 2025
Міністерство нагадало особливості оформлення документів, виданих медичними закладами, для забезпечення можливості нотаріального засвідчення відповідних копій.
МОЗ роз’яснило правила оформлення документів, виданих медичними закладами
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Міністерство охорони здоров’я України надало відповідь на лист Нотаріальної палати України щодо врегулювання ситуації з оформленням документів, виданих медичними закладами, у відповідності до вимог Порядку вчинення нотаріальних дій, щоб забезпечити можливість нотаріального засвідчення відповідних копій. Про це повідомляє Нотаріальна палата.

Так, відомство вказало, що форма витягу з рішень експертної команди та форма рекомендацій, які є частиною індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю, затверджені наказом МОЗ України від 10.12.2024 № 2067.

Оскільки дії з аркушами рішень, витягів з рішень та рекомендацій експертних команд не є елементами форми документу, порядок з’єднання цих аркушів та їх нумерації законодавством не регламентується.

МОЗ зауважує, що нормами законодавства не визначаються випадки, в яких допускається використання копій витягів з рішень експертних команд, інших медичних документів, засвідчених нотаріально. У певних випадках використовуються оригінали, тоді як використання копій, в тому числі засвідчені нотаріально, законодавством не передбачається. Тому юридичної необхідності використання нотаріально засвідчених копій витягів з рішень експертних команд не вбачається.

Разом з тим, на даний момент МОЗ підготували рекомендації експертним командам та закладам охорони здоров’я щодо можливості, за заявою осіб, підготовки документів, які видаються експертними командами, для подальшого виготовлення з них нотаріально засвідчених копій.

Також рекомендовано за відповідним зверненням виготовляти 2 примірника витягу з рішення, якщо особа, щодо якої проведене оцінювання, або її повноважний представник, вважатиме за необхідне мати декілька примірників.

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МОЗ документи Міністерство охорони здоров'я

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