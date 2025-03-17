В РФ подтвердили, что разговор Трампа и Путина состоится 18 марта

18 марта состоится телефонный разговор Трампа и Путина.

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Во вторник, 18 марта, президент США Дональд Трамп проведет телефонный разговор с Путиным. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Таким образом, он подтвердил информацию Трампа о предстоящих переговорах, но темы не уточнил.

Напомним, что Трамп заявил, что планирует провести телефонный разговор с Путиным 18 марта. По его словам, темами разговора станут "разделение определенных активов", речь пойдет о "территориях и электростанциях".

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