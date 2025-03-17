Законодатель не установил для прокурора требования приобщать во время судебного разбирательства абсолютно все собранные в ходе досудебного расследования доказательства – Верховный Суд

Верховный Суд отметил, что прокурор, предоставляя суду доказательства виновности осужденного, пользуясь своим правом, предусмотренным статьей 22 УПК, имел законные основания не предоставлять суду для исследования второй вывод экспертизы.

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В УПК определено право прокурора обосновывать свою позицию доказательствами, собранными в ходе досудебного расследования, объема которых, по убеждению стороны обвинения, будет достаточно для доказательства виновности лица и привлечения его к уголовной ответственности. При этом законодатель не установил перед прокурором требования приобщать во время судебного разбирательства абсолютно все собранные в ходе досудебного расследования доказательства. На это указал Кассационный уголовный суд Верховного Суда в постановлении от 20.01.2025 по делу №357/12623/21.

Обстоятельства дела

Суды предыдущих инстанций признали виновным и осудили обвиняемого по п. 7 ч. 2 ст. 115 УК. В кассационной жалобе осужденный указывает, что в реестре материалов досудебного расследования упоминаются два вывода судебно-психиатрических экспертиз от 14.07.2021 и от 10.08.2021, отмечая, что последнее экспертное исследование, данные которого, по его мнению, имеют существенное значение для дела, в материалах уголовного производства отсутствует.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд оставил без изменений решения судов предыдущих инстанций. КУС ВС указал, что статьями 22, 290, 349 УПК определено право стороны обвинения обосновывать свою позицию о доказанности виновности лица доказательствами, собранными в ходе досудебного расследования, объема которых, по убеждению стороны обвинения, будет достаточно для доказательства виновности лица и привлечения его к уголовной ответственности за вменяемое ему преступление.

При этом законодатель не установил перед прокурором требования приобщать во время судебного разбирательства абсолютно все собранные в ходе досудебного расследования доказательства. Как следует из материалов уголовного производства, в реестре материалов досудебного расследования действительно указано о проведении нескольких судебно-психиатрических экспертиз, по результатам которых были составлены выводы от 14.07.2021 и от 10.08.2021.

В то же время, согласно приговору, суд первой инстанции исследовал и положил в основу своего решения только вывод от 14.07.2021. С учетом положений статей 22, 290, 349 УПК и практики ВС, прокурор, предоставляя суду доказательства виновности осужденного, собранные в ходе досудебного расследования, пользуясь своим правом, предусмотренным ст. 22 УПК, имел законные основания не предоставлять суду для исследования вывод от 10.08.2021.

При этом осужденный, формально ссылаясь на то, что указанный вывод от 10.08.2021 имеет существенное значение для дела, не указывает, каким именно образом его отсутствие в материалах уголовного производства влияет на правильность решений судов предыдущих инстанций относительно его виновности, учитывая, что в материалах дела имеется вывод судебно-психиатрической экспертизы от 14.07.2021, который был предметом исследования местного суда и положен в основу приговора.

Автор: Наталя Мамченко

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