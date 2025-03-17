Законодавець не встановив для прокурора вимоги долучати під час судового розгляду абсолютно всі зібрані під час досудового розслідування докази – Верховний Суд

Верховний Суд зазначив, що прокурор, надаючи суду докази щодо винуватості засудженого, користуючись своїм правом, передбаченим статтею 22 КПК, мав законні підстави не надавати суду для дослідження другий висновок експертизи

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У КПК визначено право прокурора обґрунтовувати свою позицію доказами, зібраними під час проведення досудового розслідування, обсягу яких, на переконання сторони обвинувачення, буде достатньо для доведення винуватості особи та притягнення її до кримінальної відповідальності. При цьому законодавець не встановив перед прокурором вимоги долучати під час судового розгляду абсолютно всі зібрані під час досудового розслідування докази. На це вказав Касаційний кримінальний суд Верховного Суду у постанові від 20.01.2025 по справі №357/12623/21.

Обставини справи

Суди попередніх інстанцій визнали винуватим і засудили обвинуваченого за п. 7 ч. 2 ст. 115 КК. У касаційній скарзі засуджений зазначає, що в реєстрі матеріалів досудового розслідування вказано про два висновки судово-психіатричних експертиз від 14.07.2021 та від 10.08.2021, зауважуючи, що останнє експертне дослідження, дані якого, на його думку, мають істотне значення для справи, в матеріалах кримінального провадження відсутнє.

Позиція Верховного Суду

Верховний Суд залишив без змін рішення судів попередніх інстанцій. ККС ВС вказав, що статтями 22, 290, 349 КПК визначено право сторони обвинувачення обґрунтовувати свою позицію про доведеність винуватості особи доказами, зібраними під час проведення досудового розслідування, обсягу яких, на переконання сторони обвинувачення, буде достатньо для доведення винуватості особи та притягнення її до кримінальної відповідальності за інкримінований їй злочин.

При цьому законодавець не встановив перед прокурором вимоги долучати під час судового розгляду абсолютно всі зібрані під час досудового розслідування докази.

Як убачається з матеріалів кримінального провадження, у реєстрі матеріалів досудового розслідування дійсно зазначено про проведення кількох судово-психіатричних експертиз, за результатами яких було складено висновки від 14.07.2021 та від 10.08.2021.

Водночас, відповідно до вироку, суд першої інстанції дослідив та поклав у основу свого рішення лише висновок від 14.07.2021.

З огляду на положення статей 22, 290, 349 КПК та практику ВС, прокурор, надаючи суду докази щодо винуватості засудженого, зібрані під час досудового розслідування, користуючись своїм правом, передбаченим ст. 22 КПК, мав законні підстави не надавати суду для дослідження висновок від 10.08.2021.

При цьому засуджений, лише формально посилаючись на те, що наведений висновок від 10.08.2021 має істотне значення для справи, не вказує, яким саме чином його відсутність у матеріалах кримінального провадження впливає на правильність рішень судів попередніх інстанцій щодо його винуватості, з огляду на те, що в матеріалах справи наявний висновок судово-психіатричної експертизи від 14.07.2021, який був предметом дослідження місцевого суду та покладений в основу вироку.

Автор: Наталя Мамченко

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