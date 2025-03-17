В РФ підтвердили, що розмова Трампа та Путіна відбудеться 18 березня

18 березня відбудуться телефонна розмова Трампа і Путіна.

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У вівторок, 18 березня, президент США Дональд Трамп проведе телефонну розмову з Путіним. Про це заявив речник Путіна Дмитро Пєсков.

Таким чином він підтвердив інформацію Трампа про майбутні переговори, але теми не уточнив.

Нагадаємо, що Трамп заявив, що планує провести телефонну розмову з Путіним 18 березня. За його словами, темами розмови стануть "поділ певних активів", йтиметься про "території і електростанції".

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