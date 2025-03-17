Єврорада схвалила третій платіж Україні на суму майже 3,5 млрд євро

Україна виконала необхідні умови, викладені в Ukraine Facility, щоб отримати третю виплату від Українського механізму.

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Європейська Рада схвалила третій транш для України в рамках програми Ukraine Facility. У пресслужбі Євроради зазначили, що його розмір становить 3,5 млрд євро.

«Рада схвалила третій платіж у розмірі близько 3,5 мільярдів євро у вигляді безповоротних грантів та кредитів в рамках Ukraine Facility», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що мета програми полягає у підтримці макрофінансування стабільності України, її відновлення, реконструкції та модернізації.

Загалом в рамках програми ЄС до 2027 року зобов'язався надати Україні 50 млрд євро, з яких 33 млрд – це кредити, ще 17 млрд – гранти. Станом на 24 лютого 2025 року за програмою Україні вже виплатили 19,6 млрд євро.

Вказується, що Україна виконала необхідні умови, викладені в Ukraine Facility, щоб отримати третю виплату від Українського механізму.

"Україна успішно продемонструвала, що здійснила 13 різних кроків. До них належать, серед іншого, проведення реформ для збільшення використання відновлюваної енергії, підвищення автономності енергорегулятора, спрощення процедур перетину кордону відповідно до стандартів ЄС, ухвалення стратегії розвитку сільського господарства та сільських територій (включаючи видалення мін із сільськогосподарських територій) і продовження роботи над переліком його стратегічної та критичної сировини", - розповіли в Єврораді.

Як писала «Судово-юридична газета», лідери ЄС провели саміт, за результатами якого вирішили, що Україна отримає 30,6 млрд євро в 2025 році, але за вже існуючими програмами Ukraine Facility і G7 ERA, які прив’язані до реформ, зокрема, судової.

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