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В Киеве разоблачили группу должностных лиц «Киевзеленстроя», которые завышали сметы на ремонты парков на 5,35 млн грн

20:48, 17 марта 2025
Задержаны чиновники за незаконное завладение средствами на ремонты парков и дорожек.
В Киеве разоблачили группу должностных лиц «Киевзеленстроя», которые завышали сметы на ремонты парков на 5,35 млн грн
Фото: Киевская городская прокуратура
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В Киеве прокуратура раскрыла организованную группу должностных лиц КО «Киевзеленстрой» и частных предпринимателей, которые в 2023 году завладели бюджетными средствами, выделенными на ремонты парков и скверов. Подозрение получили двое должностных лиц «Киевзеленстроя», сметчик и четыре руководителя частных фирм. Их действия привели к убыткам городскому бюджету на сумму более 5,35 млн гривен. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

По данным прокуратуры, чиновники действовали по предварительному сговору. Они заключили соглашения с подрядчиками на капитальные ремонты в парках и скверах столицы, среди которых работы на подпорной стенке в парке Позняки (Дарницкий район), ремонт дорожек в Оболонском районе и в «Гидропарке» (Днепровский район). Однако в актах выполненных работ они намеренно указывали завышенные объемы и стоимость работ, а также нечестно считали использованные материалы.

Убытки подтверждены выводами судебных экспертиз в области товароведения, строительно-технической и экономической экспертизы. Теперь решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Фото: Киевская городская прокуратура

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прокуратура Киев

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