У Львові судитимуть двох жінок, які за $20000 хотіли переправити ухилянта за кордон

За $20000 жінки обіцяли чоловіку, що організують його безперешкодний виїзд за кордон

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Львові прокурори завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт стосовно двох львів’янок, яким інкримінують організацію незаконного переправлення особи через державний кордон України.

Як повідомила Львівська обласна прокуратура, що під час дії воєнного стану обвинувачені організували схему незаконного переправлення військовозобов’язаного через держкордон.

«Ціна питання – 20 000 доларів США. За ці гроші вони обіцяли чоловіку, що організують його безперешкодний виїзд за кордон», - повідомили у прокуратурі.

Жінок затримали після одержання грошових коштів.

За клопотанням сторони обвинувачення, на майно фігуранток накладено арешт. Мова йде про земельну ділянку, будинок, квартиру та грошові кошти.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.