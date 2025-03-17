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ІТ-компанії повертаються до очних співбесід через шахрайство з використанням ШІ

21:05, 17 березня 2025
Компанії змінюють правила через зловживання Interview Coder.
ІТ-компанії повертаються до очних співбесід через шахрайство з використанням ШІ
Фото ілюстративне
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Зростаюча популярність інструментів штучного інтелекту для обману під час співбесід змусила великі технологічні компанії, зокрема Google, переглянути свою політику і повернутися до очних співбесід. Це стало необхідним через зловживання платформами на основі ШІ, такими як Interview Coder, які дозволяють кандидатам обходити технічні перевірки під час онлайн-співбесід, повідомляє CNBC.

З початком пандемії COVID-19 та переходом до віддаленої роботи, кандидати почали активно використовувати ШІ-асистентів, що можуть генерувати код в реальному часі, аналізувати технічні питання та навіть пояснювати відповіді — і все це без відома інтерв'юерів. Одним з найбільш відомих інструментів став Interview Coder, розроблений студентом Колумбійського університету Чунґіном «Роєм» Лі. Ця платформа допомагає кандидатам проходити співбесіди в таких компаніях, як Amazon, Meta та TikTok. Однак після виявлення шахрайства, деякі компанії скасували пропозиції про роботу.

Популярність таких інструментів зростає, а їх творці прогнозують, що вже до середини травня річний дохід Interview Coder досягне мільйона доларів. Тисячі користувачів вже стверджують, що завдяки ШІ вони отримали роботу. Водночас рекрутери зазначають, що кандидати часто дають правильні відповіді, але не можуть пояснити логіку своїх рішень.

Щоб зменшити шахрайство, роботодавці почали звертати увагу на типові ознаки, такі як рухи очей у бік позакадрових ШІ-асистентів, відображення сторонніх додатків у склі окулярів та надто швидкі і точні відповіді після пауз.

Технологічні компанії вже почали вжити заходів. Генеральний директор Google Сундар Пічаї зазначив, що частина співбесід може бути повернута до офісу, що дозволить кандидатам краще ознайомитись з культурою компанії. Інші компанії також відновлюють очні співбесіди або забороняють використання ШІ під час перевірок.

Водночас платформи, як Interview Coder та Leetcode Wizard, виступають за адаптацію до нових реалій і закликають компанії інтегрувати ШІ в процес відбору замість заборон. Чунґін Лі, засновник Interview Coder, вважає, що компанії мають прийняти використання ШІ, а не боротися з ним, адже це вже невід’ємна частина сучасної індустрії програмування.

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шахрай технології ШІ

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