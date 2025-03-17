Трамп заявив, що Байден міг не знати про зміст помилувань, які підписані автопером

За словами Трампа, Байден міг навіть не знати, які саме помилування підписував.

Джерело фото: Reuters

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Президент США Дональд Трамп вказав, що його попередник Джо Байден міг не знати про зміст помилувань, які підписав автопером.

«Помилування» … не мають юридичної сили і наслідків, оскільки їх підписав автоматичний пристрій, що відтворює підпис. Іншими словами, Джо Байден не підписував їх», - вказав він.

Водночас, за словами Трампа, Байден міг навіть не знати, які саме помилування підписував.

«Необхідні документи про помилування не були роз'яснені Байдену або схвалені ним. Він нічого про них не знав, а ті, хто знав, могли вчинити злочин», – припустив Трамп.

Водночас рішення щодо обґрунтованості помилування в кінцевому підсумку повинні приймати суди, зазначив Трамп.

«Це не моє рішення – це буде вирішувати суд – але я б сказав, що вони не мають юридичної сили, тому що я впевнений, що Байден не мав жодного уявлення про те, що це відбувалося, і хтось використовував автоперо, щоб підписувати і видавати помилування», – сказав Трамп журналістам на борту літака Air Force One, пише Bloomberg.

Як відомо, Джо Байден наприкінці президенства підписав помилування для свого сина Гантера Байдена, якого обвинувачували у злочинах, пов’язаних з використанням зброї, а також податкових порушеннях, хоча раніше він заявляв, що «не буде втручатися в процес» проти свого сина і не помилує його.

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