За перший тиждень українці згенерували через Дію понад 200 тисяч дозволів на зброю

Тисячі українців перейшли на цифрові дозволи на зброю через Дію.

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Як раніше писала «Судово-юридична газета», в Україні запустили новий сервіс в застосунку «Дія» — тепер громадяни можуть отримати дозвіл на зброю в цифровому форматі. Це дозволить користувачам зручно управляти своїми дозволами, не носити паперові документи та мати їх під рукою в будь-якій ситуації.

Лише за тиждень роботи сервісу понад 200 тисяч дозволів на зброю були згенеровані через «Дію». Тисячі українців вже користуються цифровими документами, залишаючи паперові варіанти позаду, повідомили у Дії.

Для того щоб скористатися послугою, необхідно оновити застосунок і додати відповідний документ, якщо ваша зброя зареєстрована в Єдиному реєстрі.

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